Neues Fahrrad vor Banksys Graffiti in Nottingham

Im Oktober 2020 war in der englischen Stadt Nottingham ein neues Banksy-Graffiti aufgetaucht. Zu sehen: Ein Mädchen, das mit einem Fahrradreifen als Hula-Hoop-Ring spielt. Davor stand ein demoliertes Fahrrad mit nur einem Reifen, das an einem Laternenmast angekettet ist. Der originale Drahtesel wurde am Wochenende gestohlen, nun wurde ein neuer angekettet.