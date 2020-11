Welser drohte Banker: „Hole Waffe von daheim“

Es war am Freitag gegen 12.45 Uhr, als der 54-Jährige in die VKB-Filiale am Welser Kaiser-Josef-Platz kam und einen Angestellten in harschem Ton aufforderte, ihm sofort 21 Euro Bargeld auszuhändigen. Als der ihm das verwehrte, wurde der Verdächtige offenbar so wütend, dass er dem verdatterten Mitarbeiter androhte, zurück nach Hause zu gehen und sich eine Waffe zu holen.