Ex-Geschäftspartnerin mit Umbringen bedroht

Ein 46-Jähriger hat am 13. November in der Wiener Innenstadt eine Ex-Geschäftspartnerin mit dem Umbringen bedroht und daraufhin einen gemeinsam genutzten Luxuswagen entwendet. Der Mann flüchtete nach dem Streit mit dem hochpreisigen Mercedes. Das Fahrzeug war nach intensiven Ermittlungen am 17. November in Graz entdeckt worden, der Beschuldigte wurde zwei Tage darauf - an diesem Donnerstag - von Beamten festgenommen und angezeigt.