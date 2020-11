Messerattacke in Tirol: Paar ist amtsbekannt

Rund um die Messerattacke am vergangenen Wochenende in Rattenberg im Tiroler Bezirk Kufstein - die „Krone“ berichtete - lichten sich nun die Nebel. Das rabiate bulgarische Pärchen (43, 54) ist bereits amtsbekannt, außerdem war reichlich Alkohol im Spiel. Die 43-Jährige sitzt mittlerweile in der Justizanstalt Innsbruck in Untersuchungshaft.