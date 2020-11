Anschlag auf Komplizen in Hotel: Opfer gestorben

Polizisten bargen Schwerstverletzten

Die drei Verdächtigen und das spätere Opfer waren in der Nacht auf den 23. September in dem Hotelzimmer in der Linzer Innenstadt in Streit geraten. Was genau geschah, ist unklar. Fix ist allerdings: Um 1.15 Uhr brannte es in dem Zimmer, Polizisten schlugen die versperrte Türe ein und bargen den 49-Jährigen, der neben Brandwunden auch schwere Schädelverletzungen aufwies.