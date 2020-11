Aserbaidschans Präsident Alijew auf Triumphzug

Aserbaidschan griff auch zivile Ziele an

In dem veröffentlichten Video kündigte Alijew an, er werde die für die Zerstörungen in der Region verantwortlichen Armenier vor „internationale Gerichte“ bringen. Das Vorgehen der aserbaidschanischen Armee in dem bewaffneten Konflikt löste international eine Welle der Empörung aus, weil Alijew auch zivile Ziele bombardieren ließ, wie etwa eine Kirche in der Stadt Shushi.