Berg-Karabach: Armenier zündeten eigene Häuser an

Samstagfrüh standen zumindest sechs Wohnhäuser im armenischen Dorf Charektar im Bezirk Kalbajar in Flammen. „Alle werden heute ihr Haus abbrennen“, erklärte ein Soldat vor Ort: „Heute ist der letzte Tag, morgen werden die aserbaidschanischen Soldaten da sein.“ Ein Hausbesitzer, der mit brennenden Holzscheiten den Fußboden in seinem Wohnzimmer in Brand setzte, sagte, er werde sein Haus nicht den Aserbaidschanern überlassen. Schon am Freitag waren in dem Gebiet Dutzende Häuser in Flammen gestanden.