Zwei Sieger bei Kärntens „Kindertalent 2020“

Ihr Ballettvideo war beeindruckend. „Sie will auch später im Leben auf der Bühne stehen“, sagt Mama Angelika. Ihre Tochter möchte Tänzerin werden und eine Tanzschule führen, um davon leben zu können. „Sie ist so glücklich“, lächelt die Mama. Der Siegespokal wird ihr zugeschickt, in den City Arkaden erhält sie einen Gutschein im Wert von 100 Euro.