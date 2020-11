Gin und Co. online bestellen

Am Gelände der ehemaligen Brennerei Lagler in Kukmirn, der größten Obstbaugemeinde Österreichs, wird in den Jahren 2021 bis 2026 das „Kukmirn Genusszentrum Puchas“ entstehen. Rund zehn Millionen Euro will der Hotelier in das Projekt stecken. Es soll ein Eldorado der Genüsse werden, dabei darf die Destillerie natürlich traditionell nicht zu kurz kommen. „Da die Nachfrage so groß ist, werden wir auch in die Infrastruktur der Destillerie massiv investieren. 2021 wird für unser Team ein dritter Brennkessel bereitstehen. So können wir dann durchgängig das ganze Jahr auch Gin produzieren“, betont Josef Puchas. Wurden 2020 noch rund 70 Tonnen Maische verarbeitet, werden das 2021 bereits über 100 Tonnen sein.