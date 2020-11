Schlotterer will mitten im Grünland ausbauen

Auch in Zeiten von Corona freut sich der Tennengauer Sonnenschutz-Hersteller über volle Auftragsbücher. Die Geschäfte laufen gut – so gut, dass man in Adnet kräftig ausbauen möchte. Objekt der Begierde ist eine knapp sieben Hektar große Fläche im Grünland. Dagegen gibt es bereits erste Proteste und Bedenken.