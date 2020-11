Dreifacher Vater getötet: Anklage ist nun fertig

Die Tat an der Straßenbahnhaltestelle am Linzer Hauptplatz sorgte für Fassungslosigkeit. Die ganze Anteilnahme galt der Familie von Daniel D. aus Alberndorf. Ein dreifacher Vater, der noch so viele Pläne für sein Leben gehabt hatte, wie sein Bruder Matthias damals betroffen im Interview der „Krone“ erzählte.