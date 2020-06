Trauer um toten Familienvater: „Vermissen dich“

„Liber Onkel Dani ich hab dich soser lib“ - hinter kindlichen Worten steht die Trauer einer Großfamilie. Zeichnungen, Blumen und Kerzen an der Haltestelle am Linzer Hauptplatz erinnern an Daniel D. (38). Der Familienvater war von einem 16-Jährigen mit der Faust niedergestreckt worden, stürzte und starb drei Tage später. Der Verdächtige geht noch in die Schule ...