4500 Mobiltelefone aus Lagerhalle in NÖ erbeutet

Sieben Transportfahrten mit Jeep

Sie kletterten zuerst auf das 17 Meter hohe Dach, brachen die Glaskuppel auf und seilten sich ab. Die auf Paletten für den Abtransport in Handygeschäfte vorbereiteten Telefone wurden dann in vielen Stunden aus dem Gelände gebracht. Ein Jeep benötigte dafür sieben Fahrten. Als Zwischenlager diente eine angemietete Halle in Korneuburg (NÖ), wo die Beute von einem türkischen Lkw abgeholt wurde.