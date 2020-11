Dreiländereck: Verrückt nach Bergen

„Der Wahnsinn! Vor unserer Haustür ist es so schön“, schwärmt die 31-Jährige auf dem Gipfel beim Blick über das Wolkenmeer, unter dem sich Villach und Klagenfurt verbergen. Neben dem Berglaufen und Radfahren will sich Lissi heuer verstärkt aufs schnelle Skibergsteigen spezialisieren. „Die Ausdauer und Kraft habe ich“, so die Riegersdorferin, die es bei Berg-Wettkämpfen immer wieder auf das Stockerl schafft und bei den Klagenfurter Stadtwerken jobbt. Und zu mir sagte Lissi: „Komm, laufen wir wieder runter!“