So sah Porsche-Zukunft aus: Teils geheime Projekte

Die Designabteilungen der Autohersteller entwickeln weit mehr Autos und Konzepte, als die Öffentlichkeit je zu sehen bekommt. Vieles dient den Verantwortlichen dazu, frei zu experimentieren und in Gedankenreisen die Zukunft der Mobilität zu erkunden. So auch bei Porsche in Weissach, wo mehr als 120 Designer, Experten für Interieur, Exterieur, Farben und Materialien sowie Modellbauer arbeiten. Die Mitarbeiter dort genießen viele Freiheiten und probieren vieles aus. Morgens wird an einem Derivat des Porsche Macan gefeilt, nachmittags eine Vision für das Jahr 2050 entwickelt - ein steter Wechsel zwischen Evolution und Revolution. Etliche der dabei entstehenden Entwürfe erblicken nie das Licht der Öffentlichkeit. Manche der Visionen bleiben Skizzen oder Maßstabsmodelle. Andere Autos wiederum sind verblüffend seriennah und scheinen nur darauf zu warten, auf die Straße zu kommen.