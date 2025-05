Wirbel um Ibiza-Trip: Jetzt reagiert der FC Bayern

Vor dem Spiel gegen Leipzig hatte Eberl die Party-Reise noch verboten, nun beschwichtigte der Sportvorstand: „Vergangene Woche standen noch viele Entscheidungen in der Liga an, auf die unsere Ergebnisse Einfluss hatten. Die Konstellation ist nun eine andere, daher haben wir dem Vorhaben der Spieler, ihre zweieinhalb freien Tage gemeinsam zu verbringen, jetzt nicht widersprochen. Wir haben nur noch ein Spiel vor der Brust und die Spieler sind Vollprofis, sie wissen genau, worum es da geht. Selbstverständlich werden wir alles geben, um auch in Hoffenheim zu gewinnen.“ Zumal die Bayern-Profis laut Augenzeugen in Ibiza beim Wassertrinken geblieben sein dürften ...