Nachbarschaftsstreit: 20 Schläge töteten Eva K.

Ja, es gibt Nachbarn, die einem das Leben zur Hölle machen. Die alles kritisieren, mit dem Anwalt drohen, alles vor Gericht zerren und ihre Nase überall hineinstecken, wo sie eigentlich nichts verloren hat. So ein unangenehmer Zeitgenosse dürfte auch jener 53-Jährige gewesen sein, der seine Nachbarin am Freitag in der Scheigergasse einfach erschlagen hat.