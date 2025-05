Fünf angeheiterte Kraxler feierten Kirchturmparty

Die Menschen haben unterschiedliche Hobbys: Die einen rudern mit dem Schlauchboot über den Atlantik, andere besteigen Kirchtürme. Letzteres geschah am frühen Sonntagabend in Achenkirch (Bezirk Schwaz) und zog viele Schaulustige an. Während die Passanten um die vier Männer und eine Frau im Alter zwischen 25 und 30 Jahren bangten, genossen die „Kirchturmbesteiger“ die Aussicht und machten es sich knapp unter der Kirchturmspitze fein.