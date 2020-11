Pflege: Anschober will Quereinsteiger motivieren

Quereinsteigerin: „Nach Praktikum hat man Jobangebot“

Im Rahmen einer Pressekonferenz am Donnerstag kam neben Anschober auch eine der „Darstellerinnen“ in den Werbespots zu Wort. Die Frau erzählte in der Pressekonferenz, warum sie sich nach 25 Jahren Berufserfahrung im Medienbereich für den Umstieg entschieden hatte. Sie habe immer am Computer gearbeitet und überlegt, ob sie in den verbleibenden Berufsjahren nicht doch noch etwas Neues ausprobieren sollte. Sie strich insbesondere die guten Berufschancen heraus: „Das Ausmaß an Jobangeboten hat mich total überrascht. Nach jedem Praktikum geht man mit einem neuen Jobangebot nach Hause.“