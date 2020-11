Was passiert bei einem großflächigen Blackout?

Wie man mit einem lang andauernden großflächigen Stromausfall umgeht, testet die Garde des Bundesheeres in dieser Woche in Wien. Bei der Blackout-Übung „AUTARK20“ hat die Einheit in Teilen der Maria-Theresien-Kaserne den Strom abgedreht. Ziel sei es, Erfahrungen im Kleinen zu sammeln, bereits ausgearbeitete Pläne und Überlegungen zu überprüfen und diese aufgrund der Erkenntnisse weiterzuentwickeln, hieß es am Mittwoch vom Verteidigungsministeriums.