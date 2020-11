Neue, stark bedrohte Affenart in Myanmar entdeckt

Gerade erst entdeckt, aber akut vorm Aussterben bedroht: Wissenschafter aus Deutschland und Myanmar haben eine bisher unbekannte Spezies der Haubenlanguren aufgespürt, von denen es nur noch bis zu 250 Tiere gibt. Der sogenannte Popa-Langur lebt ausschließlich in den Wäldern Zentral-Myanmars, wie das Deutsche Primatenzentrum (DPZ) in Leipzig am Mittwoch mitteilte.