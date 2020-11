Intensivstationen bald voll: NÖ bietet Hilfe an

In keinem anderen Bundesland sind prozentuell gesehen noch so viele Spitals- aber auch Intensivbetten frei wie in Niederösterreich. Weit prekärer ist die Lage indes im benachbarten Oberösterreich. Mehr als 90 Prozent der Normal- und Intensivbetten galten (Stand Dienstagfrüh) dort als belegt, und die Spitäler drohen an ihre Belastungsgrenzen zu stoßen. Auch deshalb kommt nun ein erstes Hilfsangebot aus dem Land zwischen Enns und Leitha.