„Operation Luxor“: Auch Grazer Moschee betroffen

70 Hausdurchsuchungen, 930 Beamte im Einsatz, 70 Verdächtige in vier Bundesländern: Die „Operation Luxor“ Montagfrüh war ein schwerer Schlag gegen die islamistische Muslimbruderschaft in Österreich. Wo genau die Hausdurchsuchungen stattgefunden haben, wird auch am Tag danach nicht offiziell bestätigt. Fix scheint, dass auch eine große Moschee in Graz - über deren Finanzierung aus dem arabischen Raum schon mehrfach spekuliert wurde - betroffen war.