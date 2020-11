Kurz reist am Dienstag zu Macron nach Frankreich

„Die Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus betrifft uns alle in Europa, wie man zuletzt auch bei den Anschlägen in Frankreich gesehen hat sowie zuvor in vielen anderen europäischen Ländern“, erklärte Kurz im Vorfeld seiner Reise am Montag. „Wir müssen mit aller Härte gegen islamistische Gefährder sowie die dahinterstehende Ideologie vorgehen“, so der Bundeskanzler.