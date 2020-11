Über 13.000 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 13.363 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Das sind rund 2650 Fälle weniger als am Sonntag, wie aus Angaben des RKI vom Montag hervorgeht. An Montagen sind die erfassten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird. Am vergangenen Montag war die Zahl gemeldeter Neuinfektionen bei 12.097 gelegen. UNterdessen kam es am Samstag in Leipzig bei einer Demonstration der „Querdenker“ zu Krawallen (siehe Video).