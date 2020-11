Reh rammte auf Flucht von Treibjagd Radfahrer (64)

Rudolf H. aus Gaal (Murtal) absolvierte in Bad Hall einen Reha-Aufenthalt. Zur Entspannung machte er am Samstag einen Ausflug mit dem City-Bike. In Kremsmünster radelte er die Rotstraße bergauf durch ein Waldstück, wo eine Treibjagd stattfand. Plötzlich brach seitlich ein Reh hervor und rammte den Biker mit voller Wucht. Der Steirer wurde zu Boden geschleudert und musste mit Verdacht auf innere Verletzungen im Brust- und Bauchbereich ins Klinikum Steyr geflogen werden.