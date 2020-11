In wahrem Thriller den Finaltraum erfüllt

Nach dem 17:14 in Rif gewannen Salzburgs Wasserballer auch das Halbfinalspiel in Innsbruck. Das Duell war an Spannung nicht zu überbieten. Coach Szivanovity schaffte in letzter Sekunde den Ausgleich - im Fünf-Meter-Krimi hielt Keeper Samardzic den entscheidenden Penalty.