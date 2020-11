Johnny Depp „wird nie mehr in Hollywood arbeiten“

„Die Verteidiger haben gezeigt, dass das, was sie veröffentlicht haben, im Wesentlichen der Wahrheit entsprach“, erklärte der zuständige Richter. Das Filmstudio Warner Bros. reagierte prompt auf das Urteil. „Ich wurde gebeten, von meiner Rolle als Grindelwald in ‚Phantastische Tierwesen‘ zurückzutreten“, offenbarte der Darsteller am Freitag in seinem Instagram-Post. „Ich respektiere diese Bitte und habe zugestimmt.“

Das bedeutet jedoch nicht, dass sich Depp kampflos geschlagen geben will. Seine Anwälte kündigten an, härtere Geschütze aufzufahren. „Diese Entscheidung ist so pervers wie verwirrend. Dieses Urteil ist so fehlerhaft, dass es für Mr. Depp lächerlich wäre, nicht Berufung einzulegen.“