Massenproteste gegen Frankreich in Pakistan

In Pakistan sind am Samstag zehntausende Menschen auf die Straßen gegangen, um gegen Mohammed-Karikaturen und den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron zu demonstrieren. Bei einer Massenkundgebung in Karachi, der bevölkerungsreichsten Stadt des Landes, verbrannten sie französische Flaggen und trampelten auf Postern mit Macrons Konterfei herum. Sie forderten unter anderem die sofortige Beendigung der diplomatischen Beziehungen mit Frankreich und einen Boykott französischer Waren, wie ihn auch schon der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan gefordert hatte.