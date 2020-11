Brüderpaar nach Überfall auf Tankstelle in Haft

Die Brüder aus Salzburg sind den Strafbehörden bereits bekannt, der dritte mutmaßliche Täter – ebenfalls Österreicher – ist noch unbescholten. Zu dritt haben sie laut Polizei am Dienstagabend gegen 21.20 Uhr die Eni-Tankstelle in der Schallmooser Hauptstraße überfallen haben. Bewaffnet mit Messern und vermummt mit Anonymous- und Eishockey-Maske stürmten die Jogginghosen-Träger in die Geschäftsräume, bedrohten den Angestellten und forderten Bargeld und Zigaretten. Sie entkamen mit einem „niedrigen vierstelligen Betrag“, so die Exekutive.