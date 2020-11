Sozialhilfe, Gemeindebau: So lebte der Attentäter

Vier Todesopfer bei Anschlag

Insgesamt vier Menschen hatte der 20-Jährige bei seinem Anschlag am Montagabend in der Wiener City kaltblütig erschossen. Bei den Todesopfern handelt es sich um zwei 21 und 39 Jahre alte Österreicher, eine 44-jährige Österreicherin sowie um eine deutsche Staatsbürgerin (24), sie hatte auf der Universität für angewandte Kunst in Wien studiert.