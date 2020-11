Attentat-Videos bestätigen die Einzeltäter-Theorie

Rund 20.000 Videos von der grausamen Terrorattacke in Wien sind den Behörden via Upload-Plattform zugespielt worden. Das Material wurde nun komplett gesichtet und ausgewertet. Dadurch konnte die Einzeltäter-Theorie bestätigt werden. Das bedeutet, nur der 20-jährige Kujtim F. führte den Anschlag in der Wiener City aus.