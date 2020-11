„Wächter der Zeit“ von Linzer Schiff gestohlen

Keine Ruhe kehrt rund um das Kunstprojekt „Wächter der Zeit“ ein! Erst am 23. Oktober wurden zwei dieser Statuen von einem Betrunkenen in die Donau geworfen. Am Mittwoch erstattete der Künstler Anzeige bei der Polizei, dass ein weiterer „Wächter der Zeit“ in Linz gestohlen worden sei ...