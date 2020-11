Rad-Motorikpark für Kids in Linz angedacht

Kein Standort festgelegt

Auf die Frage, wo sie sich so einen Park am besten vorstellen könnte, meint sie: „Interessant wäre so etwas an der Donaulände, etwa unterhalb der Neuen Donaubrücke. Aber wir haben uns extra nicht auf einen Standort festgelegt. Hauptsache, das Projekt wird für die Kinder und Jugendlichen in Linz umgesetzt“, so Manhal.