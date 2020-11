„Krone“ klärt die wichtigsten Fragen zum Lockdown

Ich möchte am Sonntag in die Kirche zum Gottesdienst gehen. Ist das noch erlaubt, und an welche Corona-Regeln muss ich mich halten?

Der Besuch eines Gotteshauses ist zu jeder Zeit erlaubt. Bei Gottesdiensten muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden und der Mindestabstand von einem Meter eingehalten werden. Bei der Gabe der Sakramente darf der Abstand unterschritten werden. Der Gesang wurde in Absprache mit den Religionsgemeinschaften eingeschränkt.