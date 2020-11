Corona-Neuinfektionen steigen erstmals über 6000

Weiterhin sehr besorgniserregend ist die steigende Zahl an Personen, die aufgrund einer Coronavirus-Infektion in Krankenhäusern betreut werden müssen. Aktuell befinden sich 2584 Menschen in Spitälern, 153 mehr als noch am Dienstag. 383 von ihnen müssen intensivmedizinisch betreut werden, 17 mehr als noch am Vortag.