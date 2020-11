Digitale Jahresvignette 2021 ab sofort erhältlich

Bereits mehr als die Hälfte aller Jahres-„Mautpickerln“ wird bereits digital ausgestellt. Die Vignette kann per Asfinag-Webshop und App „Unterwegs“, beim ÖAMTC, ARBÖ und ADAC sowie in ausgewählten Tankstellen und Trafiken erworben werden. Gültig ist sie erst ab dem 1. Dezember 2020. Die Digitale Vignette ist nicht mehr an das Fahrzeug, sondern an das Kennzeichen gebunden.