Salzburg blickt geschockt in die Hauptstadt

Gemischte Gefühle sind bei den Passanten am Salzburger Hauptbahnhof dennoch vorhanden, wie ein Lokalaugenschein zeigte. Einschüchtern lassen will man sich jedoch nicht. Selbst die Wienerin Karin Weinländer, die am Dienstag beruflich in Salzburg war, betont: „Mehr Angst habe ich deswegen nicht.“