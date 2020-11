Das ausgehöhlte und veraltete Wahlsystem der USA

Der demokratische Herausforder Joe Biden kündigte eine Wahlrechtsreform an. Leere Versprechungen, wie Heinz Gärtner sagt: „Die Bundesstaaten haben so mehr Macht, das Ergebnis der Wahlen durch die Entsendung ihrer Wahlmänner zu beeinflussen, weil viele von ihnen nicht an das Wahlergebnis gebunden sind. Deswegen haben die Bundesstaaten keinerlei Interesse, die Verfassung zu ändern.“ Bei einer Direktwahl - wie auch in Österreich üblich - würde etwa das 40 Millionen Einwohner starke Kalifornien erheblich an Einfluss gegenüber beispielsweise Wyoming (580.000 Einwohner) verlieren.