Anschlag in Wien: ÖFB-Cupspiele sollen stattfinden

Nach dem Terroranschlag in der Bundeshauptstadt sollen die am Dienstagabend in Wien angesetzten Achtelfinal-Spiele des ÖFB-Fußball-Cups wie geplant stattfinden. Wie der Österreichische Fußball-Bund als Veranstalter auf Anfrage bekannt gab, stehe man in Kontakt mit dem Innenministerium, um die Lage abzustimmen.