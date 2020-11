Schock & Trauer bei den Stars nach Terror in Wien

Opern-Diva Anna Netrebko meldete sich noch am Montagabend in ihrer Instagram-Story mit großem Entsetzen live von ihrer Dachterrasse hinterm Stephansdom. „Es gibt gerade eine Schießerei hier“, erklärte sie fassungslos. „Uns geht es allen gut.“ Ihre Nachbarin habe gesehen, wie jemand auf Passanten geschossen habe und die Leute schreiend und in Panik geflohen seien, so die Sängerin weiter. „Momentan warten wir noch auf Neuigkeiten, aber aktuell ist es sehr ruhig hier“, erklärte Netrebko weiter.