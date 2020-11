Wanda: Von Radlern, Aschenbechern und Gitarren

Livetermine 2021

Mit etwas Glück können Wanda ihre anberaumten Konzerte hoffentlich 2021 nachholen. Geplant sind Auftritte am 4. Juni in der Innsbrucker Olympiahalle, am 18. und 19. Juni in der Wiener Stadthalle, am 9. Juli auf der Linzer Donaulände, am 17. Juli Open Air in Graz bei der Stadthalle und am 27. August im Klagenfurter Wörtherseestadion. Alle Infos und Tickets gibt es unter www.oeticket.com.