Deutscher November-Lockdown kostet 600.000 Jobs

Im nächsten Jahr sind es laut Hüther noch einmal 15.000 Menschen - „vorausgesetzt, der Lockdown geht wie angekündigt zu Ende“, so der Experte in der „Bild am Sonntag“. Dauerten die Beschränkungen länger, könne das Bruttoinlandsprodukt um zwei Prozentpunkte sinken. „Dann können wir für nächstes Jahr mit 180.000 zusätzlichen Arbeitslosen rechnen.“ Zudem verursache das wiederholte Ab- und Anschalten weiter Teile einer Volkswirtschaft strukturelle Schäden. „Die daraus folgenden Verluste müssten hinzuaddiert werden.“