Massenschlägerei am Reumannplatz: Zwei Verletzte

Massenschlägerei in der Halloween-Nacht am Wiener Reumannplatz: Insgesamt 13 Iraker sollen auf zwei Landsmänner losgegangen sein, danach ergriffen sie die Flucht. Polizisten entdeckten wenig später die beiden Verletzten am Gehsteig liegend. Drei Tatverdächtige wurden auf freiem Fuß angezeigt, nach den anderen zehn läuft die Fahndung.