Schwere Ausschreitungen bei Corona-Demo in Florenz

Eine Demonstration gegen die restriktiven Anti-Coronavirus-Maßnahmen der italienischen Regierung haben in ganz Italien, wie am Freitagabend auch in Florenz, mit schweren Ausschreitungen geendet. Vermummte Demonstranten kippten Müllcontainer um, warfen Knallkörper und griffen Polizisten mit Knallkörpern und Molotowcocktails an. Die Polizei reagierte mit Tränengas. Kaufleute im Stadtzentrum hatten ihre Läden schon am Nachmittag aus Angst vor Verwüstungen geschlossen.