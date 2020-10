„Dancing Stars“: Kirchgasser „ordinär und flirty“

„100.000 Volt ins Publikum geschossen“

Die in Sachen Sieg bei den Buchmachern unangefochtene Silvia Schneider an der Spitze, legte mit Danilo Campisi einen Paso Doble zu „The Black Pearl“ (Fluch der Karibik) aufs Parkett. Heidemann hat dieses Mal „wirklich eine Silvia gesehen, wie sie so d‘rauf ist.“ Sie habe „100.000 Volt ins Publikum geschossen (...) Es war sehr, sehr gut.“ Sarkissova lobte, dass Schneider dieses Mal nicht so perfektionistisch war, sondern „wild“.