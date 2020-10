Bei Trauernden abkassiert

Gerade in den letzten Wochen vor Weihnachten hatte die Konsumentenschutzabteilung des Landes mit einschlägigen Beschwerden zu tun. Ein in Sopron ansässiger Steinmetzbetrieb wirbt immer wieder auch im angrenzenden Burgenland um Kunden. Mit viel günstigeren Konditionen als die österreichischen Mitbewerber. Viele Familien wollten noch kurz vor Allerheiligen die Gräber der Verstorbenen mit einem neuen Stein schmücken und erteilten der ungarischen Firma den Auftrag. Sofort wurde die Hälfte des Preises für die Errichtung der bestellten Grabsteine fällig und von den Kunden auch bezahlt. Doch dann kam das böse Erwachen. Nach Erhalt der Anzahlung wurden weder Liefertermine eingehalten noch Arbeiten und Leistungen erbracht. Wollten die Kunden das Unternehmen erreichen, gestaltete sich das schwierig. „Uns ist es nahezu unmöglich, die Verantwortlichen in irgendeiner Form zu kontaktieren. Wir wissen nicht, was wir tun sollen“, so ein Betroffener. Für die, für Konsumentenschutz zuständige Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf, ein eindeutiger Fall von Betrug und dubiosen Machenschaften. Sie rät den Betroffenen, sich sofort an die Konsumentenschutzabteilung des Landes zu wenden und strafrechtliche Schritte einzuleiten.