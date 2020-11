Polizist: „Über Tod zu reden, macht ihn einfacher“

Die Besonnenheit; die Stärke, die er ausstrahlt; seine Stimme, sanft und kräftig zugleich – Peter Aichinger scheint das Beispiel eines „Paradepolizisten“ zu sein. Der Werdegang des 58-Jährigen: „Mit 18 fing meine Ausbildung an“, erzählt er. Nach eineinhalb Jahren Schule begann er, in einem Wachzimmer zu arbeiten; in der Folge machte er Streifendienste und nebenbei Kurse, die ihn die Karriereleiter hinauf klettern ließen. Jetzt ist er Chefinspektor und Kommandant einer Inspektion in Wien-Hietzing.