Pärchen stahl 86-Jähriger tausende Euro aus Tasche

Bei dem Pärchen handelt es sich um eine blonde Frau mit gelocktem Haar. Sie trug einen dunklen Anorak mit heller Bluse. Sie war etwa 1,70 groß. Der Mann hatte ebenfalls blonde Haare, war 1,80 groß und trug einen dunklen Anzug. Beide Täter sind zwischen 35 und 40 Jahre alt. Die 86-Jährige hatte das Bargeld in ihrer Bank in Villach abgehoben und war gleich damit mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Als sie das Wohnhaus um 12.30 Uhr betreten wollte, sei das unbekannte Pärchen auf sie zugekommen und habe sie in ein Gespräch verwickelt. Von der Dame sei ihr ein Stadtplan von Villach gezeigt und um eine Wegbeschreibung gebeten worden. Erst später, als die Villacherin schon in ihrer Wohnung war, habe sie bemerkt, dass ihre Bargeldbestände fehlten.