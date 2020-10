1000 Fische aus Teich in Wesenufer gestohlen

„Wir haben die Fische erst am Sonntag gekauft, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch waren plötzlich alle weg“, ist Helmut Luger vom Gasthof Luger in Wesenufer (Oberösterreich) verärgert. Der Gesamtschaden beträgt 3500 Euro. Der Hotelier erstattete Anzeige, hofft jetzt, dass sich die Bevölkerung mit Hinweisen bei ihm meldet.